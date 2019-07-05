Yeni MHK’ya tepki var

Nihat Özdemir'in başkanlığında yeni bir yapılanmaya giden Türkiye Futbol Federasyonu dün yeni Merkez Hakem Komitesi'ni açıkladı. Buna göre Zekeriya Alp, MHK'nın başkanı oldu.
TARTIŞMA YARATTI
Ancak açıklanan Merkez Hakem Kurulu büyük tartışmaları da beraberinde getirdi. Çünkü Zekeriya Alp'in ekibinde yer verdiği Oğuz Sarvan, Ünsal Çimen, Zihni Aksoy, Turgay Güdü ve Hamza Işın, 2010-2011 sezonundaki MHK'da da görev yapmıştı. Ortaya çıkan bu görüntü, "Bu kadar da tesadüf olmaz" dedirtti. Yeni Merkez Hakem Komitesi futbolseverlerin de tepkisini çekti. Sosyal medyada oldukça olumsuz yorumlar yapıldı.
ALP'E YAZIKLAR OLSUN!
Kimseye kolay 'abi' demem ama sana 'abi' dediğim ağzıma yazıklar olsun. Menfaatin için, koltuk için, inandığın değerlere ihanet ettin. Emirle, talimatla MHK kurdun. Üç ay önce Moda Deniz Kulübü'nde "Yüksel Okçuoğlu'suz tuvalete gitmem" diyordun, dakikada sattın. Çocuklarının, varsa torunlarının yüzüne bakarken hiç mi rahatsız olmayacaksın? Güya Türk hakemliğini yöneteceksin değil mi? Ahmet ÇAKAR
TARTIŞMA YARATTI
Ancak açıklanan Merkez Hakem Kurulu büyük tartışmaları da beraberinde getirdi. Çünkü Zekeriya Alp'in ekibinde yer verdiği Oğuz Sarvan, Ünsal Çimen, Zihni Aksoy, Turgay Güdü ve Hamza Işın, 2010-2011 sezonundaki MHK'da da görev yapmıştı. Ortaya çıkan bu görüntü, "Bu kadar da tesadüf olmaz" dedirtti. Yeni Merkez Hakem Komitesi futbolseverlerin de tepkisini çekti. Sosyal medyada oldukça olumsuz yorumlar yapıldı.
ALP'E YAZIKLAR OLSUN!
Kimseye kolay 'abi' demem ama sana 'abi' dediğim ağzıma yazıklar olsun. Menfaatin için, koltuk için, inandığın değerlere ihanet ettin. Emirle, talimatla MHK kurdun. Üç ay önce Moda Deniz Kulübü'nde "Yüksel Okçuoğlu'suz tuvalete gitmem" diyordun, dakikada sattın. Çocuklarının, varsa torunlarının yüzüne bakarken hiç mi rahatsız olmayacaksın? Güya Türk hakemliğini yöneteceksin değil mi? Ahmet ÇAKAR
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