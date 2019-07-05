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’dan ’e teklif

İtalyan kulübünün Şilili futbolcunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Fiorentina’dan Medel’e teklif
Beşiktaş'taki durumu netleşmeyen Medel için İtalyan kulüplerinden Fiorentina'nın devreye girdiği öğrenildi. 'in Şilili futbolcunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü. Fiorentina'nın 'ın kapısını çalmaya hazırlandığı ve 5 milyon Euro'luk bir bonservis teklifinde bulunacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

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