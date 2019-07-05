Fiorentina’dan Medel’e teklif

Beşiktaş'taki durumu netleşmeyen Medel için İtalyan kulüplerinden Fiorentina'nın devreye girdiği öğrenildi. Mor Menekşeler'in Şilili futbolcunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü. Fiorentina'nın Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlandığı ve 5 milyon Euro'luk bir bonservis teklifinde bulunacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
- Spor
- 05.07.2019
- Gazete
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