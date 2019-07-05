Galatasaray Banega'nın transferinde sona geldi. Sarı-Kırmızılı yönetim ile Sevilla arasında Arjantinli futbolcu için tam anlamıyla bir taktik savaşı yaşanıyor. G.Saray Banega ile her konuda anlaşma sağlarken Sevilla yıldız oyuncuyu en iyi rakama satmak için uğraş veriyor.
MONCHİ KAFALARI KARIŞTIRDI
Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin Arjantinli yıldızın satış listesinde olmadığını açıklayarak, "Banega projemizin önemli bir parçası" demesinin de bir taktik olduğu ortaya çıktı.
TOK SATICI ROLÜNDE
Aslan'ın kesenin ağzını açacağını düşünen Sevilla'nın tok satıcı rolü oynadığı öğrenildi.
GİT KULÜBÜNÜ İKNA ET
Banega ile görüşen G.Saray'ın yıldız oyuncuya, "Git kulübünü ikna et. Sevilla'dan kolaylık istersen bu iş bir an önce sonuçlanır. Sen de rahatlarsın" dediği belirlendi.
MONCHİ KAFALARI KARIŞTIRDI
Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin Arjantinli yıldızın satış listesinde olmadığını açıklayarak, "Banega projemizin önemli bir parçası" demesinin de bir taktik olduğu ortaya çıktı.
TOK SATICI ROLÜNDE
Aslan'ın kesenin ağzını açacağını düşünen Sevilla'nın tok satıcı rolü oynadığı öğrenildi.
GİT KULÜBÜNÜ İKNA ET
Banega ile görüşen G.Saray'ın yıldız oyuncuya, "Git kulübünü ikna et. Sevilla'dan kolaylık istersen bu iş bir an önce sonuçlanır. Sen de rahatlarsın" dediği belirlendi.
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