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Bir masalı!

’yi yenen tam 44 yıl aradan sonra ’da finale yükseldi

Bir Peru masalı!
Brezilya'nın ev sahipliğ yaptığı Copa America'da finalin adı belli oldu... Şili'yi yarı finalde yenen Peru finalde Sambacılar ile kozlarını paylaşacak. Tam 44 yıl aradan sonra kupanın bir ucundan tutmayı başaran Peru'yu karşısında 21. dakikada Edison Flores, 38. dakikada Yoshimar Yotun ve 90+1. dakikada Paolo Guerrero'nun golleri zafere taşıdı.

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