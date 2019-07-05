Bir Peru masalı!

Brezilya'nın ev sahipliğ yaptığı Copa America'da finalin adı belli oldu... Şili'yi yarı finalde 3-0 yenen Peru finalde Sambacılar ile kozlarını paylaşacak. Tam 44 yıl aradan sonra kupanın bir ucundan tutmayı başaran Peru'yu Şili karşısında 21. dakikada Edison Flores, 38. dakikada Yoshimar Yotun ve 90+1. dakikada Paolo Guerrero'nun golleri zafere taşıdı.
- Spor
- 05.07.2019
- Gazete
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