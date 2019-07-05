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kuvvet depoluyor

, ’ndaki çalışmalarını dün de sürdürdü. Kanarya dün kuvvet ağırlık bir çalışma yaptı.

Kuvvet depoluyor
YENİ sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe, dün günün ilk çalışmasını salonda gerçekleştirdi. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki çalışma denge ve kuvvet ağırlıklıydı.

TARAFTARA MESAJ
Topuk Yaylası Tesisleri'nde F.Bahçe bayrağının zirvedeki fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Ersun Yanal, taraftarlardan tam not aldı.



MAX KRUSE İDMANDA ŞOV YAPTI
F.Bahçe'nin yeni transferi Max Kruse dünkü idmanda performansıyla göz doldurdu. 31 yaşındaki futbolcu takıma hemen uyumu ve performansı ile teknik heyetin beğenisini topladı. Taraftarlar Alman yıldıza sevgi gösterisinde bulundu.

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