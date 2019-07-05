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devi, ’nin genç yıldızını etmek için ’a çıkarma yaptı... Kanarya, son rakamı 22 milyon olarak belirledi. Görüşmeler sürüyor.

İspanyol ekibi Atletico Madrid, Eljif'i etmekte kararlı. Geçen sezondan beri yıldız oyuncuyu takibe alan İspanyollar, transferi sonuçlandırmak için İstanbul'a geldi. Atletico Madrid yöneticileri, Fenerbahçeli yetkililerle masaya oturdu ancak ilk görüşmeden bir sonuç çıkmadı.

RAKAMI DÜŞÜK BULDULAR
Atletico cephesi görüşmede için pazarlığı 15 milyon 'dan başlattı. Ancak Sarı- Lacivertliler bu rakamı düşük buldu.



MASA HENÜZ DAĞILMADI!
F.Bahçe'nin daha önceki görüşmede 25 milyon Euro talep ettiği ancak son görüşmede 22 milyon Euro'ya düştüğü bildirildi. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam edecek.

34 MAÇTA 4 GOLE İMZA ATTI
Fener'in 19 yaşındaki Makedon yıldızı Eljif Elmas'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. Genç yetenek, Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 4 gole imza attı.

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