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Mahmut an meselesi

, Azubuike ile anlaştı... için yolu iyice açıldı. Sarı-Lacivertliler bu için artık günleri sayıyor...

Mahmut an meselesi
F.Bahçe Medipol li Mahmut Tekdemir ini bitirmeye artık çok yakın...

BAŞKANA SÖYLEDİ
Başakşehir geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'da forma giyen Azubuike ile anlaştığı için bu transferin de önü açılmış oldu. Milli oyuncu da 'ye gitmek istediğini yönetime söyledi. Tecrübeli oyuncu Başkan Göksel Gümüşdağ'dan kendisine anlayış gösterilmesini dile getirdi.

YANAL BEKLİYOR
Ersun Yanal da bu transferi dört gözle bekliyor. Sarı-Lacivertliler, Mahmut Tekdemir için 2 milyon Euro bonservis ödeyecek.

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