Rodrigues Fener’de!

F.Bahçe Garry Rodrigues transferinde mutlu sona ulaştı. Geçtiğimiz sezon devre arasında 9 milyon Euro'ya Galatasaray'dan Suudi Arabistan'ın yolunu tutan 28 yaşındaki oyuncu gelecek sezon Fenerbahçe forması giyecek. Tecrübeli oyuncuyla 2.5 milyon Euro ücret karşılığında anlaşıldı. Oyuncunun kulübü ve kendisi ile el sıkışan Kanarya, 28 yaşındaki futbolcuyu 2 yıllığına kiraladı.
KAMPA KATILACAK
Fenerbahçe'nin Rodrigues transferini kısa süre içerisinde açıklaması ve yıldız oyuncunun, Sarı-Lacivertli takımın Topuk Yaylası'nda yaptığı yeni sezon kamp çalışmalarına katılması bekleniyor. Rodrigues, Suudi Arabistan'da 9 maçta 1 gol attı.
KAMPA KATILACAK
Fenerbahçe'nin Rodrigues transferini kısa süre içerisinde açıklaması ve yıldız oyuncunun, Sarı-Lacivertli takımın Topuk Yaylası'nda yaptığı yeni sezon kamp çalışmalarına katılması bekleniyor. Rodrigues, Suudi Arabistan'da 9 maçta 1 gol attı.
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