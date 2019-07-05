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Rodrigues Fener’de!

, G.Saray’ın eski yıldızı ’de mutlu sona ulaştı... 28 yaşındaki oyuncu, Al İttihad’dan 2 yıllığına kiralandı...

Rodrigues Fener’de!
F.Bahçe Garry Rodrigues inde mutlu sona ulaştı. Geçtiğimiz sezon devre arasında 9 milyon Euro'ya Galatasaray'dan Suudi Arabistan'ın yolunu tutan 28 yaşındaki oyuncu gelecek sezon Fenerbahçe forması giyecek. Tecrübeli oyuncuyla 2.5 milyon Euro ücret karşılığında anlaşıldı. Oyuncunun kulübü ve kendisi ile el sıkışan Kanarya, 28 yaşındaki futbolcuyu 2 yıllığına kiraladı.

KAMPA KATILACAK
'nin Rodrigues transferini kısa süre içerisinde açıklaması ve yıldız oyuncunun, Sarı-Lacivertli takımın Topuk Yaylası'nda yaptığı yeni sezon kamp çalışmalarına katılması bekleniyor. Rodrigues, Suudi Arabistan'da 9 maçta 1 gol attı.

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