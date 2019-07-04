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sezonu açtı

Bordo-Mavili takım un ilk ını gerçekleştirdi.

Trabzonspor sezonu açtı

FIRTINA hazırlıklarına M.Ali Yılmaz Tesisleri'nde başladı. yönetiminde yapılan antrenmanda rejenerasyon çalışması gerçekleştirildi. a Ekuban, Mikel, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Novak, Vahid Amiri, Toure ve Onazi katılmadı.

Bordo Mavililer'in ilk idmanını Ağaoğlu da takip etti.

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