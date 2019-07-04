Trabzonspor sezonu açtı

FIRTINA yeni sezon hazırlıklarına M.Ali Yılmaz Tesisleri'nde başladı. Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda rejenerasyon çalışması gerçekleştirildi. İdmana Ekuban, Mikel, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Novak, Vahid Amiri, Toure ve Onazi katılmadı.
Bordo Mavililer'in ilk idmanını Ağaoğlu da takip etti.
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