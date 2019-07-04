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  • 04.07.2019 15:05
  • Son Güncelleme: 04.07.2019 15:05

transfer haberleri: Sevilla'dan son dakika açıklaması

ile sık sık adı geçen için kulübü Sevilla'dan resmi açıklama geldi. Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Banega ile ilgili açıklama yapan Sportif Direktörü Monchi, transfer hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Ever Banega transferindeki son gelişme.

Sevilla'dan Banega açıklaması! Galatasaray...

Sevilla, yeni transferleri Joan Jordan ve Diego Carlos için imza töreni düzenledi. Törende sportif direktör Monchi, 'ın gündeminde yer alan hakkındaki soruları yanıtladı.

Monchi, "Banega hiçbir zaman satılık olmadı ve takımdan ayrılmayı düşünmüyor. Onun en önemli özelliği spor performansı. Banega'yı satmayı düşünmüyoruz. Kendisi şu an oldukça motive. Önümüzdeki günlerde yeni kontrat için görüşmeler yapacağız" şeklinde konuştu.

Aynı zamanda teknik direktör Julen Lopetegui, "Ever Banega, Monchi'nin Sevilla'da inşa etmeye çalıştığı mükemmel takımın önemli bir parçası" yorumunu yaptı.

Arjantinli futbolcu geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla 32 lig maçına çıktı, 3 gol attı, 5 asist yaptı.

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