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  • 04.07.2019 15:25
  • Son Güncelleme: 04.07.2019 15:25

Son Dakika : açıkladı! Ligi kaldırıldı

, Ligi'nin kaldırılması konusunda görüş birliğine varıldığını açıkladı. TFF ve Kulüpler Birliği'nin, bu ligin yerini dolduracak alternatif organizasyonlar üzerinde çalışma yapması kararlaştırıldı.

TFF açıkladı! U21 Ligi kaldırıldı

Türkiye Federasyonu yetkilileri ile kulüplerinin altyapı sorumluları, 3 Ağustos 2018 tarihinde tarafından 2018-2019 sezonunda son kez düzenleneceği duyurulan Ligi'nin durumunu gözden geçirmek için bir araya geldi.

Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıya TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Hamit Altıntop ve Hasan Akıncıoğlu, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, Futbol Gelişim Direktörlüğü ve Genç Milli Takımlar Koordinatörü Oğuz Çetin, Kulüpler Birliği Genel Sekreteri Çağrı İlk ile kulüp temsilcileri katıldı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Türk futboluna beklenen katkıyı sağlayamadığı gerekçesiyle U21 Ligi'nin kaldırılması kararının doğru olduğu dile getirildi ve ligin oynanmaması konusunda görüş birliğine varıldı. Bunun yanı sıra TFF ve Kulüpler Birliği'nin, bu ligin yerini dolduracak alternatif organizasyonlar üzerinde çalışma yapması kararlaştırıldı.

Ayrıca TFF'nin antrenör eğitimi ve Grassroots konularında kulüplere danışmanlık hizmeti vereceği bilgisi kulüp temsilcilerine aktarıldı.

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