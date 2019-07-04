Copa America 2019 final ne zaman? Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'da (Copa America) heyecan hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz gün oynana yarı final karşılaşmalarının ardından finale çıkan takımlar belli oldu. Arjantin'i 2-0 mağlup eden Brezilya, turnuvada finale yükselen ilk takım oldu. Diğer yarı final karşılaşması olan Şili - Peru arsındaki karşılaşmadan ise Peru 3-0'lık galibiyetle finale yükselen ikinci takım oldu. Peki, Brezilya Peru maçı saat kaçta, hangi kanalda? Copa America 2019 final ne zaman? İşte karşılaşmanın detayları...

COPA AMERİCA 2019 FİNALİ NE ZAMAN?

Kupanın finalinde Brezilya ile Peru karşı karşıya gelecek. Brezilya - Peru Copa America final maçı 7 Temmuz Pazar günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 23.00'de başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'da, Şili'yi 3-0'la geçen Peru finale adını yazdırdı.

Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın yarı finalinde Şili ve Peru, Porto Alegre kentindeki Gremio Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Peru, 21. dakikada Edison Flores, 38. dakikada Yoshimar Yotun ve 90+1. dakikada Paolo Guerrero'nun attığı gollerle maçı 3-0 kazanırken Şili'de Eduardo Vargas 90+5'te penaltıdan yararlanamadı.

Fenerbahçeli Mauricio Isla ve Beşiktaşlı Gary Medel Şili'de ilk 11'de forma giydi.

ARJANTİN İLE ŞİLİ 3'ÜNCÜLÜK MAÇINDA

Copa America'nın yarı finalinde Brezilya'ya mağlup olan Arjantin ile Peru'ya yenilen Şili, üçüncülük maçı için karşı karşıya gelecek.

Arjantin - Şili maçı 6 Temmuz 2019 tarihinde Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.