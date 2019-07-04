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  • 04.07.2019 11:44
  • Son Güncelleme: 04.07.2019 11:44

'nin yeni teknik direktörü oldu

Premier Lig'in köklü takımlarından , teknik direktörlüğe kulübün efsane futbolcusu 'ı getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada anlaşmanın 3 yıllık olduğu duyurulurken, Lampard anlaşma sonrası "Chelsea'ye hoca olarak geri döndüğüm için çok gururluyum." dedi.

Chelsea'nin yeni teknik direktörü belli oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden , efsanesi 'ı teknik direktörlük görevine getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Uzun ve şanlı kariyeriyle kulüp tarihinin en büyük oyuncularından Lampard, 3 yıllık kontratla Stamford Bridge'e geri döndü." ifadesi kullanıldı.

İlk hocalık tecrübesini İngiltere Championship ekiplerinden Derby County ile yaşayıp Chelsea'ye gelen 41 yaşındaki İngiliz teknik adam Lampard ise duygularını şöyle ifade etti:

"Chelsea'ye hoca olarak geri döndüğüm için çok gururluyum. Herkes bu kulübe ve paylaştığımız tarihe olan sevgimi biliyor. Çok çalışmak ve Chelsea'ye daha fazla başarı getirmek için buradayım. Başlamak için sabırsızlanıyorum."

Futbolculuk döneminde Chelsea formasını giydiği 13 sezonda birer UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi, 3 lig, 4 İngiltere Federasyon Kupası, 2 İngiltere Lig Kupası kaldıran Lampard, milli takımda ise 106 maçta forma giymişti.

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