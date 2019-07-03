Peru Copa America'da finale yükseldi

Güney Amerika kıtasının en önemli takımları arasında yer alan Şili ve Peru, Kupa Amerika'nın yarı finalinde kozlarını paylaştı.



Maça favori olarak çıkan Şili'yi 3-0 yenen Peru, Brezilya'nın finaldeki rakibi oldu.







ISLA VE MEDEL YETERSİZDİ

Ülkemizdeki takımlarda forma giyen Şilili futbolcular Medel ile Isla etkisiz bir futbol ortaya koyarak mağlubiyete ortak oldular.