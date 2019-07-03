Peru Copa America'da finale yükseldi

Güney Amerika kıtasının en önemli takımları arasında yer alan Şili ve Peru, Kupa Amerika'nın yarı finalinde kozlarını paylaştı.
Maça favori olarak çıkan Şili'yi 3-0 yenen Peru, Brezilya'nın finaldeki rakibi oldu.
ISLA VE MEDEL YETERSİZDİ
Ülkemizdeki takımlarda forma giyen Şilili futbolcular Medel ile Isla etkisiz bir futbol ortaya koyarak mağlubiyete ortak oldular.
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