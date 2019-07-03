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  • 04.07.2019 05:54
  • Son Güncelleme: 04.07.2019 05:54

Peru, 'da finale yükseldi

'nın ikinci yarı final mücadelesinde Peru, 'yi 3-0 mağlup ederek finale yükseldi ve 'nın rakibi oldu.

Peru Copa America'da finale yükseldi

kıtasının en önemli takımları arasında yer alan ve Peru, Kupa Amerika'nın yarı finalinde kozlarını paylaştı.

Maça favori olarak çıkan Şili'yi 3-0 yenen Peru, 'nın finaldeki rakibi oldu.



ISLA VE MEDEL YETERSİZDİ
Ülkemizdeki takımlarda forma giyen Şilili futbolcular ile Isla etkisiz bir futbol ortaya koyarak mağlubiyete ortak oldular.

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