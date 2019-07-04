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Kartal Kevin ’i kiralamak için n kulübüyle aralıksız olarak görüşüyor.Yıldız futbolcunun da ’a gelmek istemesi bu transferin bitme ihtimalini çok güçlendirdi.

Boateng için sıkı pazarlık

Beşiktaş ​Boateng için görüşmelerine hız verdi. Takıma yararı olacak oyuncuların yanı sıra ses getirecek bir ismi renklerine bağlamak isteyen Siyah-Beyazlı yönetim Ganalı forvet için kulübü Sassoulo ile görüşmelerini aralıksız olarak sürdürüyor.

Yönetimin tecrübeli oyuncu için İtalyan kulübüne kiralama teklifinde bulunduğu gelen bilgiler arasında.

Ganalı starın Beşiktaş'ta oynamak istemesi Siyah- Beyazlı yönetimin elini güçlendirmiş durumda. Geçtiğimiz sezon Ligi'nde 13 maçta oynayan kiralık gittiği 'da ise 4 maçta forma giydi.

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