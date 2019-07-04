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için girişimlere başladı

, ’taki belirsizlik nedeniyle Udinese’de oynayan ’a yöneldi. Yönetim İtalyan kulübüne resmi teklifte bulundu. Yönetimi'nin 'nın isteği üzerine bu transferi bitirmek için çaba sarfettiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Sola Ali Adnan hamlesi

BEŞİKTAŞ'TAN yeni bir atak... Yeni sezonda sol bekte sıkıntı yaşamak istemeyen Siyah- Beyazlı yönetim Bursaspor'da oynayan Umut Meraş'taki belirsizlik nedeniyle rotayı daha önce Çaykur Rizespor forması giyen Ali Adnan'a çevirdi. Bonservisi İtalyan kulübü Udinese'de olan Iraklı futbolcu Vancouver'da kiralık olarak forma giyiyordu. Beşiktaş Yönetimi'nin Abdullah Avcı'nın isteği üzerine bu transferi bitirmek için çaba sarfettiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

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