Son iki transfer döneminde ismi üç büyükler ile anılan Kasımpaşalı Mahmoud Trezeguet gemileri yaktı... Mısır Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda olan yıldız futbolunun Kasımpaşa yönetimine haber gönderdiği ve "Burada misyonumu tamamladım... Yeter artık gitmek istiyorum. Transferimde kolaylık gösterin" diye rest çektiği öğrenildi. Son günlerde yeniden Galatasaray'ın gündemine girdiği belirtilen Trezeguet için Sarı-Kırmızılılar'ın Kasımpaşa'ya teklif yapmaya hazırlandığı belirtiliyor.
- Spor
- 03.07.2019
- Gazete
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