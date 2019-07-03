Wimbledon'da sürpriz! 15 yaşındaki Cori Gauff, Venus Williams'ı 2-0'la eledi

üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın ilk gününde tarihi bir sürpriz yaşandı. Tenis dünyasının yükselen yıldızı olarak gösterilen Amerikalı 15 yaşındaki Cori "Coco" Gauff, Wimbledon'da 5 şampiyonluğu bulunan 39 yaşındaki Venus Williams'ı yendi. Wimbledon'da ana tabloya kalan en genç tenisçi olan Gauff, 6-4'lük setlerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Dünya sıralamasında 301'inci sırada olan Gauff, Anna Kournikova'nın 1996 ABD Açık'taki galibiyetinden bu yana grand slam turnuvasında maç kazanan en genç kadın tenisçi oldu. ABD Açık'ı iki kez kazanan Amerikalı tenisçi Tracy Austin, "O muhteşem olmak için eğitildi ve bu sadece bir başlangıç" dedi.