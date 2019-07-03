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  • 04.07.2019 01:46
  • Son Güncelleme: 04.07.2019 01:46

FIFA Kadınlar 'nda finalin adı belli oldu

Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen turnuvanın yarı finalinde, ile karşı karşıya geldi. İsveç'i 1-0 yenen Hollanda finale yükseldi.

Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu

FIFA Kadınlar 'nda, 'i 1-0 yenen finale yükseldi.

Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen turnuvanın yarı finalinde, Hollanda ile İsveç karşı karşıya geldi.




Normal süresi 0-0 sona eren karşılaşmayı, 99. dakikada Jackie Groenen'in golüyle 1-0 kazanan Hollanda adını finale yazdırdı.

Kupanın finalinde ABD ile Hollanda, 7 Temmuz Pazar günü karşı karşıya gelecek.

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