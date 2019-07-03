FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda, İsveç'i 1-0 yenen Hollanda finale yükseldi.
Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen turnuvanın yarı finalinde, Hollanda ile İsveç karşı karşıya geldi.
Normal süresi 0-0 sona eren karşılaşmayı, 99. dakikada Jackie Groenen'in golüyle 1-0 kazanan Hollanda adını finale yazdırdı.
Kupanın finalinde ABD ile Hollanda, 7 Temmuz Pazar günü karşı karşıya gelecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.