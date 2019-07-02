Trabzonspor'un Nijerya Milli Takımı'nın kaptanı Obi Mikel transfer etmesi büyük sevinç yaşattı. Yıldız oyuncuyla yapılan 2+1 yıllık sözleşme özellikle taraftarlar arasında mutluluğa neden oldu. Sosyal medyada Mikel'in gelişi sonrası birçok mesaj atan Bordo-Mavili taraftarlar, 32 yaşındaki yıldızın takıma önemli bir katkı sağlayacağı konusunda hemfikir.
ONAZİ DEVREYE GİRDİ, İŞ BİTTİ
Mikel'in transferinde çok titiz bir çalışma yapan yönetimin, en büyük destekçisi ise Nijeryalı Onazi oldu. Mikel'e, "Trabzonspor'da alie ortamı ve huzur var. Burada mutlu olmama şansın yok" diyen Onazi, vatandaşını Trabzon'a gelmesi için ikna etmeyi başardı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASI VAR
Karadeniz Fırtınası'nın yeni transferi Mikel'in kariyeri kupalarla dolu. Yıldız oyuncu Chelsea'de Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kaldırdı ve 2 kere de İngiltere lig şampiyonluğunu yaşamayı başardı.
ONAZİ DEVREYE GİRDİ, İŞ BİTTİ
Mikel'in transferinde çok titiz bir çalışma yapan yönetimin, en büyük destekçisi ise Nijeryalı Onazi oldu. Mikel'e, "Trabzonspor'da alie ortamı ve huzur var. Burada mutlu olmama şansın yok" diyen Onazi, vatandaşını Trabzon'a gelmesi için ikna etmeyi başardı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASI VAR
Karadeniz Fırtınası'nın yeni transferi Mikel'in kariyeri kupalarla dolu. Yıldız oyuncu Chelsea'de Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kaldırdı ve 2 kere de İngiltere lig şampiyonluğunu yaşamayı başardı.
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