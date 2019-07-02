Kimseden bir kuruş para almadık

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu transferler hakkında bilgi verdi. Ağaoğlu, "Mikel'le 1.3 milyon Euro'ya anlaşmıştık. Basına yansıyınca 1.5 milyona bitirik. Stoper ve forvet bakıyoruz. İki genç daha alacağız" dedi. Ağaoğlu, Obi Mikel için ortaya atılan "Örtülü ödenek" iddiasına "Trabzonspor'un gizlenecek hiçbir şeyi yoktur. Ne örtülüden ne kapalıdan ne de sağdan soldan bir kuruş para almıştır" yanıtını verdi.
- Spor
- 02.07.2019
- Gazete
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