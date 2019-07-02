Trabzon’dan 9 imza birden

Trabzonspor'da pilot takım 1461 Trabzon ve altyapıdan kadroya katılan 9 futbolcu için imza töreni yapıldı. Hüseyin Mert Kurt, Faruk Can Genç, Sertan İrkilmez, Ahmet Eren, Furkan Tütüncü, İsmail Karakaş, Azat Kuçkar, Talha Reşat Bulut ve Mert Kurt ile resmi sözleşme yapıldı. Genç futbolcular attıkları imzalardan sonra yeni sezonda başarı sözü verdi.
- Spor
- 02.07.2019
- Gazete
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