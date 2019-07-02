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Trabzon’dan 9 imza birden

ve altyapıdan kadroya katılan 9 futbolcu için dün imza töreni yapıldı.

Trabzon’dan 9 imza birden
Trabzonspor'da pilot takım ve altyapıdan kadroya katılan 9 futbolcu için imza töreni yapıldı. Hüseyin , Faruk Can Genç, Sertan İrkilmez, Ahmet Eren, Furkan Tütüncü, İsmail Karakaş, Azat Kuçkar, Talha Reşat Bulut ve Mert Kurt ile resmi sözleşme yapıldı. Genç futbolcular attıkları imzalardan sonra yeni sezonda başarı sözü verdi.

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