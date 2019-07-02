Süper Lig ne zaman başlayacak? Futbolseverler, 2019-2020 sezonu için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Ekiplerin transfer çalışmaları devam ediyor. Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in hangi tarihte oynanacağı belli oldu. TFF 2019-2020 Süper Lig sezonunun Cemil Usta Sezonu olarak oynanmasını kararlaştırıldığını bildirdi. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak? 2019-2020 ligler ne zaman başlıyor? İşte konu ile ilgili detaylar...

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 2019-2020 sezonu 16 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de normal sezon 2 Mayıs 2020'de tamamlanacak.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 1 Eylül 2019 tarihinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 25 Nisan 2020'de sona erecek.

Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamının ise daha sonra ilan edilecek.