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  • 02.07.2019 18:29
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 19:01

Son dakika haberleri... Banega'nın menajerinden açıklaması!

, Arjantinli yıldız ile uzun süredir ilgileniyordu. Yıldız futbolcunun menajeri ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o açıklamalar...

'da Banega inde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transfer yapmak için Mbaye Diagne'nin satışını bekleyen sarı-kırmızılı kurmaylar transferinde bir süredir ısrarlı tavrını sürdürüyordu.

"GALATASARAY İLE ANLAŞTIK"

Arjantinli yıldızın menajeri Hirsig transfer ile ilgili olarak, ''Galatasaray ile anlaştık. Kulüplerin arasındaki görüşmeyi bilmiyorum'' ifadesini kullandı.

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