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Kıran kırana pazarlık

yıldız oyuncu için en son 8 milyon Euro ön-e ren İtalyan kulübünden 12 milyon Euro istedi. Bu r-a kamı çok bulan Lazio buna rağmen ısrarını sürdürüyor

Kıran kırana pazarlık
Beşiktaş ile Lazio arasındaki Dorukhan Toköz pazarlığı aralıksız olarak sürüyor. İtalyan kulübünün yetkilileri Siyah-Beyazlı yönetimle yaptığı son pazarlıkta rakamı 8 milyon Euro'ya kadar çıkardı. Ancak Beşiktaş 12 milyon Euro'dan aşağı inmeyeceğini açıkladı.

NOKTAYI KOYDU
Laziolu yetkililer rakamı çok bulmasına rağmen Dorukhan ısrarını sürdürüyor. Bu transferde görüşmeleri yapan Umut Güner'in Laziolu yetkililere, "Pazarlık yapacak durumda değiliz. 12 milyon Euro'yu verin Dorukhan'ı verelim. Bunun dışındaki teklifleri değerlendirmeyiz" diyerek noktayı koydu.

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