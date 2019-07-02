Kıran kırana pazarlık

Beşiktaş ile Lazio arasındaki Dorukhan Toköz pazarlığı aralıksız olarak sürüyor. İtalyan kulübünün yetkilileri Siyah-Beyazlı yönetimle yaptığı son pazarlıkta rakamı 8 milyon Euro'ya kadar çıkardı. Ancak Beşiktaş 12 milyon Euro'dan aşağı inmeyeceğini açıkladı.
NOKTAYI KOYDU
Laziolu yetkililer rakamı çok bulmasına rağmen Dorukhan ısrarını sürdürüyor. Bu transferde görüşmeleri yapan Umut Güner'in Laziolu yetkililere, "Pazarlık yapacak durumda değiliz. 12 milyon Euro'yu verin Dorukhan'ı verelim. Bunun dışındaki teklifleri değerlendirmeyiz" diyerek noktayı koydu.
NOKTAYI KOYDU
Laziolu yetkililer rakamı çok bulmasına rağmen Dorukhan ısrarını sürdürüyor. Bu transferde görüşmeleri yapan Umut Güner'in Laziolu yetkililere, "Pazarlık yapacak durumda değiliz. 12 milyon Euro'yu verin Dorukhan'ı verelim. Bunun dışındaki teklifleri değerlendirmeyiz" diyerek noktayı koydu.
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