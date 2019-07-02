Kostas Sloukas kaldı Melli&Guduric gitti

F.Bahçe Beko, Yunan oyun kurucusu Kostas Sloukas'ın sözleşmesini uzattı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Fenerbahçeli Melli NBA ekibi New Orleans'a giderken, Guduric de bir başka NBA takımı Memphis Grizzlies'la anlaştı.
- Spor
- 02.07.2019
- Gazete
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