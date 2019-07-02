Bachirou beklemede

Kartal'ın transfer listesinde yer alan ve Atiba'nın yerine düşünülen Komorlu futbolcu Bachirou, Beşiktaş'tan gelecek olan teklifi bekliyor. Malmö'de gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üstüne çeken 29 yaşındaki futbolcuyla ciddi biçimde ilgilenen Siyah-Beyazlılar bu transfer için öncelikle Atiba'nın durumunun şekillenmesini bekliyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın bu oyuncuyu özellikle istediği gelen
- Spor
- 02.07.2019
- Gazete
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