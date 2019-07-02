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’ın ’nın yerine düşündüğü ’lü star, Siyah-Beyazlılar’dan gelecek resmi teklifi bekliyor.

Bachirou beklemede
Kartal'ın listesinde yer alan ve Atiba'nın yerine düşünülen Komorlu futbolcu Bachirou, Beşiktaş'tan gelecek olan teklifi bekliyor. Malmö'de gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üstüne çeken 29 yaşındaki futbolcuyla ciddi biçimde ilgilenen Siyah-Beyazlılar bu transfer için öncelikle Atiba'nın durumunun şekillenmesini bekliyor. Abdullah Avcı'nın bu oyuncuyu özellikle istediği gelen

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