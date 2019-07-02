Büyük çılgınlık!

NBA'de herkesin büyük bir merakla beklediği serbest transfer dönemi rekorla başladı. Golden State'ten ayrılan Kevin Durant 4 yıl için 164 milyon dolar karşılığında New Jersey Nets'e geçti. Golden State bir başka yıldızı Klay Thompson'ı ise 195 milyon dolara takımda tuttu. Phidadelphia da Tobias Harris'le 5 yıl için 180 milyon dolarlık sözleşme yaptı anlaştı. İlk günde takımların toplam harcaması 3 milyar doları aştı.
- Spor
- 02.07.2019
- Gazete
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