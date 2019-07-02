Fener Vedat Muriç için atağa kalktı... Sarı-Lacivertliler'in sportif direktörü Damien Comolli, Galatasaray'ın da ısrarla istediği Kosovalı golcü için dün Rizespor'un sportif direktörü Yılmaz Bal'la İstanbul'da bir otelde masaya oturdu. Comolli, Muriç için teklifini sundu.
PARA+TAKASTA FUTBOLCU...
Rize Başkanı Hasan Kartal da Comolli-Bal görüşmesinde "Takas oyuncuları" konuşuldu dedi. Fenerbahçe para+takas formülü ile 24 yaşındaki folcüyü kadrosuna katmaya çalışacak.
GALATASARAY'LA GÖRÜŞECEKLER
Muriç'i en fazla para veren ekibe satmak isteyen Rize bugün G.Saray'la görüşecek. Sarı-Kırmızılılar'ın Kosovalı golcü için teklifinin 3 milyon 750 bin Euro olduğu biliniyor.
MURİÇ: ÖNCELİĞİM BELLİ
A Spor'a konuşan Muriç ise transferi için "Önceliğim belli, daha önce söyledim. Her iki takım da beni istiyor. Menfaatlerim önemli." dedi.
PAZARLIĞI A SPOR GÖRÜNTÜLEDİ
Muriç için yapılan Comolli - Yılmaz Bal görüşmesini A Spor'dan Mehmet Tekin görüntülemeyi başardı.
PARA+TAKASTA FUTBOLCU...
Rize Başkanı Hasan Kartal da Comolli-Bal görüşmesinde "Takas oyuncuları" konuşuldu dedi. Fenerbahçe para+takas formülü ile 24 yaşındaki folcüyü kadrosuna katmaya çalışacak.
GALATASARAY'LA GÖRÜŞECEKLER
Muriç'i en fazla para veren ekibe satmak isteyen Rize bugün G.Saray'la görüşecek. Sarı-Kırmızılılar'ın Kosovalı golcü için teklifinin 3 milyon 750 bin Euro olduğu biliniyor.
MURİÇ: ÖNCELİĞİM BELLİ
A Spor'a konuşan Muriç ise transferi için "Önceliğim belli, daha önce söyledim. Her iki takım da beni istiyor. Menfaatlerim önemli." dedi.
PAZARLIĞI A SPOR GÖRÜNTÜLEDİ
Muriç için yapılan Comolli - Yılmaz Bal görüşmesini A Spor'dan Mehmet Tekin görüntülemeyi başardı.
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