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için 'la masaya oturdu

Comolli, için ’un sportif direktörü ’la ’da buluştu. Para+takas formülünü devreye soktu... Muriç'i en yüksek teklifi veren takıma satmak isteyen Rize, bugün 'la da görüşecek. Golcü oyuncu için son karar verilecek.

İşte Muriç zirvesi
Fener için atağa kalktı... Sarı-Lacivertliler'in sportif direktörü Damien Comolli, Galatasaray'ın da ısrarla istediği Kosovalı golcü için dün Rizespor'un sportif direktörü Yılmaz Bal'la İstanbul'da bir otelde masaya oturdu. Comolli, Muriç için teklifini sundu.

PARA+TAKASTA FUTBOLCU...
Rize Başkanı Hasan Kartal da Comolli-Bal görüşmesinde "Takas oyuncuları" konuşuldu dedi. para+takas formülü ile 24 yaşındaki folcüyü kadrosuna katmaya çalışacak.



GALATASARAY'LA GÖRÜŞECEKLER
Muriç'i en fazla para veren ekibe satmak isteyen Rize bugün G.Saray'la görüşecek. Sarı-Kırmızılılar'ın Kosovalı golcü için teklifinin 3 milyon 750 bin Euro olduğu biliniyor.

MURİÇ: ÖNCELİĞİM BELLİ
A Spor'a konuşan Muriç ise transferi için "Önceliğim belli, daha önce söyledim. Her iki takım da beni istiyor. Menfaatlerim önemli." dedi.



PAZARLIĞI A SPOR GÖRÜNTÜLEDİ
Muriç için yapılan Comolli - görüşmesini A Spor'dan Mehmet Tekin görüntülemeyi başardı.

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