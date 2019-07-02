Beşiktaş ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman önemli açıklamalarda bulundu. Mevcut ekonomik şartların ülke futbolunu geriye götüreceğini söyleyen Orman, "Bu şekilde Avrupa'da çok geriye düşeceğiz. Önlem almalıyız" dedi. Yayıncı kuruluşla yapılacak olan görüşmeyle ilgili olarak da konuşan Orman, "Aynı gemideyiz. Her hangi bir sorun yaşanacağını düşünmüyorum" ifadesini kullandı.