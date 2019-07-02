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4 yıl sonra ’da

3. kez Fener’e imza atacak olan Emre’nin i bugün açıklanacak.

4 yıl sonra Samandıra’da
Emre Belözoğlu 4 yıl sonra 'da... 2015'te 'den ayrılan tecrübeli oyuncu dün tesislere gelerek sağlık kontrolünden geçti. Takımla birlikte düz koşu da yapan Emre'nin inin bugün içerisinde açıklanması bekleniyor. Emre daha önce 2 dönem Sarı-Lacivertli formayı giydi.

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