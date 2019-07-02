Emre Belözoğlu 4 yıl sonra Samandıra'da... 2015'te Fenerbahçe'den ayrılan tecrübeli oyuncu dün tesislere gelerek sağlık kontrolünden geçti. Takımla birlikte düz koşu da yapan Emre'nin transferinin bugün içerisinde açıklanması bekleniyor. Emre daha önce 2 dönem Sarı-Lacivertli formayı giydi.
- Spor
- 02.07.2019
- Gazete
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