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  • Son Güncelleme: 01.07.2019 17:05

Son dakika haberi: 'da flaş transfer gelişmesi! Banega'nin menajeri geliyor

TRTSpor'un iddiasına göre ;'ın Banega transferinde kullanacağı , Sevilla'ya gitmeyi kabul etti. Banega'nın menajeri İstanbul'a geliyor.

G.Saray'da transfer tamam! Menajeri İstanbul'a geliyor

'nın menajeri İstanbul'a geliyor! Spor Toto Süper Lig ekibi , Sevilla'da forma giyen Ever Benega'nın menajeri İstanbul'a geliyor.

TAKASI KABUL ETTİ

TRT Spor'da yer alan habere göre; Banega'nın menajeri İstanbul'a geliyor. Takasta kullanılacak , Sevilla'ya gitmeyi kabul etti.

31 yaşındaki Arjantinli oyuncu Sevilla ile 195 maça çıkarken 25 gol, 26 asist ile oynamıştı. Arjantinli oyuncunun sözleşmesi 2020 yılına kadar devam ediyor.

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