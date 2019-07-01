Ever Banega'nın menajeri İstanbul'a geliyor! Spor Toto Süper Lig ekibi Galatasaray, Sevilla'da forma giyen Ever Benega'nın menajeri İstanbul'a geliyor.
TAKASI KABUL ETTİ
TRT Spor'da yer alan habere göre; Banega'nın menajeri İstanbul'a geliyor. Takasta kullanılacak Fernando, Sevilla'ya gitmeyi kabul etti.
31 yaşındaki Arjantinli oyuncu Sevilla ile 195 maça çıkarken 25 gol, 26 asist ile oynamıştı. Arjantinli oyuncunun sözleşmesi 2020 yılına kadar devam ediyor.
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