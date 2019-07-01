Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 01.07.2019 20:19
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 20:19

Osaka'dan 'a erken veda

Kadınlar dünya sıralamasının 39. basamağındaki Putintseva, dünya 2 numarası Osaka'yı 'in 2. turundan sonra 'ın ilk turunda da turnuvanın dışına itti.

Osaka'dan Wimbledon'a erken veda

Japon tenisçi , tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı olarak katıldığı sezonun üçüncü grand slam turnuvası 'a ilk turda veda etti.

'nin başkenti 'da düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar ilk tur maçında, 2018 ABD Açık ve 2019 şampiyonu Naomi Osaka ile dünya 39'uncusu Yulia Putintseva karşılaştı.

Kazak tenisçi Putintseva, Turnuvası'nın 2. turunda elediği Japon rakibini bir kez daha yendi. Korttan 2-0 (7-6, 6-2) galip ayrılan Putintseva, 2. tura yükseldi.

Osaka böylece 3. turda elendiği 'tan () sonra katıldığı iki turnuvada da 2. turdan ötesini göremedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriOsaka'dan Wimbledon'a erken veda
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri