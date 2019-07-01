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  • 01.07.2019 21:20
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 21:20

Inter Lazaro'yu kadrosuna kattı

İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Inter, lı sağ kanat oyuncusu Lazaro'yu 'den etti. Lazaro ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Lazaro İtalyan devine imzayı attı!

Serie A takımlarından Inter'den yapılan açıklamaya göre, Inter ile , 23 yaşındaki lı milli futbolcu 'nun i konusunda anlaştı.

Lazaro ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Lazaro'nun bonservis bedeline ilişkin bilgi paylaşılmadı ancak İtalyan basını, Inter'in transfer için Hertha Berlin'e 22 milyon avro ödeyeceğini ileri sürdü.

Hertha Berlin'den önce altyapısından yetiştiği Salzburg Kulübünde top koşturan Lazaro, Avusturya formasıyla 19 maça çıktı.

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