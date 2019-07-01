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  • 01.07.2019 21:30
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 21:30

'de hazırlıkları başladı

Kulubünden yapılan açıklamada, öncesinde ilk antrenmanın yönetiminde Fenerbahçe 'nde gerçekleştirildiği belirtildi.

Fener yeni sezona start verdi

Futbol Takımı, hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını yaptı.

Sezonun İlk antrenmanı yönetiminde Fenerbahçe 'nde gerçekleştirildi.

Antrenmana milli takımlarda görev almayan ve geçen sezon başka takımlarda kiralık olarak forma giyen oyuncuların yanı sıra genç futbolcuların da katıldığı aktarıldı.

İdmanın koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladığı ifade edildi.

Antrenmanın, iki grup halinde top kapma ve pas organizasyonlarının ardından topla yapılan dayanıklılık çalışmasıyla tamamlandığı kaydedildi.

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