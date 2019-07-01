TRANSFER bombalarını patlatmak için düğmeye basan Fenerbahçe'den flaş bir hamle daha geldi... Benfica'nın ön liberosu Ljubomir Fejsa'yı büyük oranda bitiren Sarı-Lacivertliler, çok sürpriz bir atak yaparak Marsilya formasını giyen Luiz Gustavo ile masaya oturdu.

ARADA 4 MİLYON FARK VAR

F.BAHÇE yönetimi 40 kez Brezilya Milli Takımı'nın formasını giyen tecrübeli yıldız için Fransız kulübüne 5 milyon Euro teklif etti. Ancak Marsilya kapıyı 9 milyon Euro'dan açtı.

MENAJERİYLE DE GÖRÜŞÜLDÜ

LUIZ Gustavo'nun menajeriyle de çok olumlu bir görüşme gerçekleştiren Sarı-Lacivertliler, Marsilya kulübü ile pazarlıklarını sürdürecek.





TARAFTARLARI HEYECANLANDIRDI

EĞER yönetim, Fransızlar'ı ikna etmeyi başarırsa uzun süredir aradığı ön liberoyu bulmuş olacak. Çok önemli bir kariyere sahip olan 31 yaşındaki Gustavo taraftarları da çok heyecanlandırdı.

GEÇEN SEZON 38 MAÇA ÇIKTI

LUIZ Gustavo geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla tüm kulvarlarda 38 maça çıktı... Brezilyalı ön libero 4 kez ağları havalandırdı. Daha önce Wolfsburg ve Bayern Münih formalarını da giyen Luiz Gustavo hem mücadeleci futbolu hem de etkili sol ayağıyla tanınıyor.