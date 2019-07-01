TRANSFER bombalarını patlatmak için düğmeye basan Fenerbahçe'den flaş bir hamle daha geldi... Benfica'nın ön liberosu Ljubomir Fejsa'yı büyük oranda bitiren Sarı-Lacivertliler, çok sürpriz bir atak yaparak Marsilya formasını giyen Luiz Gustavo ile masaya oturdu.
ARADA 4 MİLYON FARK VAR
F.BAHÇE yönetimi 40 kez Brezilya Milli Takımı'nın formasını giyen tecrübeli yıldız için Fransız kulübüne 5 milyon Euro teklif etti. Ancak Marsilya kapıyı 9 milyon Euro'dan açtı.
MENAJERİYLE DE GÖRÜŞÜLDÜ
LUIZ Gustavo'nun menajeriyle de çok olumlu bir görüşme gerçekleştiren Sarı-Lacivertliler, Marsilya kulübü ile pazarlıklarını sürdürecek.
TARAFTARLARI HEYECANLANDIRDI
EĞER yönetim, Fransızlar'ı ikna etmeyi başarırsa uzun süredir aradığı ön liberoyu bulmuş olacak. Çok önemli bir kariyere sahip olan 31 yaşındaki Gustavo taraftarları da çok heyecanlandırdı.
GEÇEN SEZON 38 MAÇA ÇIKTI
LUIZ Gustavo geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla tüm kulvarlarda 38 maça çıktı... Brezilyalı ön libero 4 kez ağları havalandırdı. Daha önce Wolfsburg ve Bayern Münih formalarını da giyen Luiz Gustavo hem mücadeleci futbolu hem de etkili sol ayağıyla tanınıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.