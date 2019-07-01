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'den ’e 5 milyon euro

, ’ta 4 milyon Euro kazanan yıldız futbolcuya 2 yıl için 5 milyon Euro teklif etti... Rodrigues 1 hafta süre istedi. Ancak Rodrigues'in teklife sıcak baktığı belirlendi.

Rodrigues’e 5 milyon euro

Sürpriz bir şekilde 'ın eski yıldızı 'e kanca atan temaslarını yoğunlaştırdı. Sarı- Lacivertliler adına görüşmeleri yürüten menajer , Suudi kulübü 'ı 1+1 yıllık kiralama formülü için ikna etti. Garry Rodrigues'in menajeriyle temasa geçen Fenerbahçe'nin 2 yıl için 5 milyon Euro garanti ücret teklif ettiği öğrenildi. Al Ittihad'tan yılda 4 milyon Euro alan Yeşil Burun'lu futbolcunun Sarı-Lacivertliler'den düşünmek için süre istediği öğrenildi. Ancak Rodrigues'in teklife sıcak baktığı belirlendi.

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