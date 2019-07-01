Sürpriz bir şekilde Galatasaray'ın eski yıldızı Garry Rodrigues'e kanca atan Fenerbahçe temaslarını yoğunlaştırdı. Sarı- Lacivertliler adına görüşmeleri yürüten menajer Mirsad Türkcan, Suudi kulübü Al Ittihad'ı 1+1 yıllık kiralama formülü için ikna etti. Garry Rodrigues'in menajeriyle temasa geçen Fenerbahçe'nin 2 yıl için 5 milyon Euro garanti ücret teklif ettiği öğrenildi. Al Ittihad'tan yılda 4 milyon Euro alan Yeşil Burun'lu futbolcunun Sarı-Lacivertliler'den düşünmek için süre istediği öğrenildi. Ancak Rodrigues'in teklife sıcak baktığı belirlendi.