FENERBAHÇE, 2019-2020 sezonunun hazırlıklarına bugün tesislerinde yapacağı antrenmanla başlayacak. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe ilk çalışmasını Can Bartu Tesisleri'nde saat 19.00'da yapacak. Sarı-lacivertli futbolcular, salı ve çarşamba günü ise sağlık testlerinden geçecek. Sarı-Lacivertliler 3-13 Temmuz tarihleri arasında Topuk Yaylası'nda ilk kamp dönemini geçirecek.