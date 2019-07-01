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yeni sezona merhaba diyor

yeni sezonu bugün 19.00’da açacak. İlk kamp dönem i ise 3-13 Temmuz tarihlerinde Topuk Yaylası’nda gerçekleştirilecek

Fenerbahçe start alıyor

FENERBAHÇE, 2019-2020 sezonunun hazırlıklarına bugün tesislerinde yapacağı antrenmanla başlayacak. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe ilk çalışmasını Can Bartu Tesisleri'nde saat 19.00'da yapacak. Sarı-lacivertli futbolcular, salı ve çarşamba günü ise sağlık testlerinden geçecek. Sarı-Lacivertliler 3-13 Temmuz tarihleri arasında Topuk Yaylası'nda ilk kamp dönemini geçirecek.

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