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  • 01.07.2019 02:19
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 02:20

'un yeni transferi John ? , nereli?

'dan yapılan açıklamada, ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Yapılan transferin ardından futbolseverler Trabzonspor'un yeni transferi John sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, , nereli? İşte Obi Mikel hakkında merak edilenler...

Trabzonspor'dan yapılan resmi açıklamada "Serbest statüde bulunan, Nijerya Milli Takımının kaptanı, Profesyonel Futbolcu John Mikel Obi ile kulübümüze transferi konusunda bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır." denildi. Yapılan bu transferin ardından taraftarlar "Obi Mikel kimdir?" sorusuna yanıt arıyor.

OBİ MİKEL KİMDİR?

John Michael Nchekwube Obinna ya da futbold dünyasından bilinen adıyla John Mikel Obi, 1987 yılında Nijerya'nın Jos kentinde dünyaya geldi.

32 yaşında ve 1,88 metre boyunda olan futbolcunun asıl mevkisi ön libero. Mikel ayrıca merkez orta saha ve on numara mevkilerinde oynayabiliyor.

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