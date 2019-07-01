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’nda 51 kiloda ringe çıkan Rus rakibini yenip şampiyon oldu. Buse Naz Çakıroğlu, nın sahibi oldu.

Altın kız Buse Naz

BELARUS'UN başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nın son gününde milli Buse Naz Çakıroğlu, 51 kilo finalinde Rus boksör Svetlana Soluianova ile karşılaştı. Çok üstün bir bir maç çıkartan ve rakibini 4-1 mağlup eden Buse Naz Çakıroğlu, nın sahibi oldu. Buse Naz Çakıroğlu yarı finalde Polonyalı Sandra Drabik'i 5-0 yenerek Rus rakibiyle final oynamaya hak kazanmıştı.

DUYGUSAL ANLAR
FİNAL maçının ardından konuşan , "Duygularımı anlatmakta zorlanıyorum. tüm 'ye armağan olsun" dedi.

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