BELARUS'UN başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nın son gününde milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 51 kilo finalinde Rus boksör Svetlana Soluianova ile karşılaştı. Çok üstün bir bir maç çıkartan ve rakibini 4-1 mağlup eden Buse Naz Çakıroğlu, altın madalyanın sahibi oldu. Buse Naz Çakıroğlu yarı finalde Polonyalı Sandra Drabik'i 5-0 yenerek Rus rakibiyle final oynamaya hak kazanmıştı.

DUYGUSAL ANLAR

FİNAL maçının ardından konuşan Buse Naz Çakıroğlu, "Duygularımı anlatmakta zorlanıyorum. tüm Türkiye'ye armağan olsun" dedi.