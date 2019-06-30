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Yılın derbisi nefes kesecek

’nu kazanan safkanın sahibi yaklaşık 3 milyon kazanacak. Dev yarış 17.15’te start alacak...

Yılın derbisi nefes kesecek

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 93'üncüsü bugün İstanbul'da yapılacak. Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek koşu saat 17.15'te başlayacak. Yarışa bu yıl 21 at katılacak.

"YAMANLARBEYİ" FAVORİ
Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuda Mustafa Çiçek'in bineceği Yamanlarbeyi favori.

​TOPLAM İKRAMİYE 3 MİLYON
Gazi Koşusu'nda, birincilik ikramiyesi 1 milyon 650 bin lira olurken, ikinciye 660 bin lira, üçüncüye 330 bin lira, dördüncüye ise 165 bin lira verilecek. toplam ikramiye 3 milyonu geçecek.

3-4 CİDDİ RAKİBİM VAR
Son 4 senenin şampiyonu jokey Ahmet Çelik, "Bu sene 3-4 ciddi rakibim var. Zevkli bir yarış bizleri bekliyor" dedi.




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