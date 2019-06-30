Trabzon’un yıldızlarına 300 milyonluk teklif

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'e 19 milyon Euro net, 3 milyon bonus olmak üzere 22 milyon Euro, Yusuf Yazıcı'ya 15 milyon Euro, Uğurcan Çakır'a 10 milyon Euro ve Abdulkadir Parmak'a da 3 milyon Euro'luk teklif gelmişti. Bordo-Mavili kulübün 4 oyuncusuna gelen teklif toplamda 300 milyon TL civarında. Sezonun sona ermesiyle birlikte birçok oyuncusuna resmi teklif gelen bordo-mavili yönetim bunları değerlendirmeme kararı almıştı.
DEĞERLERİ ARTABİLİR
Trabzonspor'un genç yıldızları performansları ve gelişimini önümüzdeki sezon da sürdürmesi durumunda glecek toplam teklif rakamının 400 milyon TL'yi aşması işten bile değil.
DEĞERLERİ ARTABİLİR
Trabzonspor'un genç yıldızları performansları ve gelişimini önümüzdeki sezon da sürdürmesi durumunda glecek toplam teklif rakamının 400 milyon TL'yi aşması işten bile değil.
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