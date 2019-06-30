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Trabzon’un yıldızlarına 300 milyonluk teklif

Yönetimin satmama kararı aldığı , Yusuf YazıcıU, ğurcan Çakır ve Abdulkadir Parmak’a 300 milyon TL’ye yaklaşan teklif gel

Trabzon’un yıldızlarına 300 milyonluk teklif
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'e 19 milyon Euro net, 3 milyon bonus olmak üzere 22 milyon Euro, Yusuf Yazıcı'ya 15 milyon Euro, Uğurcan Çakır'a 10 milyon Euro ve Abdulkadir Parmak'a da 3 milyon Euro'luk teklif gelmişti. Bordo-Mavili kulübün 4 oyuncusuna gelen teklif toplamda 300 milyon TL civarında. Sezonun sona ermesiyle birlikte birçok oyuncusuna resmi teklif gelen bordo-mavili yönetim bunları değerlendirmeme kararı almıştı.



DEĞERLERİ ARTABİLİR
'un genç yıldızları performansları ve gelişimini önümüzdeki sezon da sürdürmesi durumunda glecek toplam teklif rakamının 400 milyon TL'yi aşması işten bile değil.

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