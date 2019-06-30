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  • 30.06.2019 15:07
  • Son Güncelleme: 30.06.2019 15:07

son dakika Phillip Cocu sürprizi! Yeni takımı...

Kulüpleri'nden , teknik direktörlük koltuğuna Frank 'ı getirmeye hazırlanıyor. 'ın haberine göre Lampard Chelsea'ye giderse, 'ya teklif götürecek.

Transferde Cocu sürprizi! Yeni takımı...

ekiplerinden Derby County'in hocası olan , efsanesi olduğu kulübe geri dönmeye hazırlanırken flaş bir iddia Ada basınından geldi.

'ın haberine göre Lampard 'ye giderse, 'ya teklif götürecek.

Hollanda'da yaşadığı şampiyonlukların ardından Fenerbahçe'de kötü bir tecrübe yaşayan Hollandalı teknik adam, 2014-15, 2015-16 ve 2017-18 sezonlarından PSV ile 3 şampiyonluk kazanmıştı.

Cocu'nun 'deki macerası ise 4 ay sürdü.

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