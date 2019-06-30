İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Derby County'in hocası olan Lampard, efsanesi olduğu kulübe geri dönmeye hazırlanırken flaş bir iddia Ada basınından geldi.
The Times'ın haberine göre Lampard Chelsea'ye giderse, Derby Pihhip Cocu'ya teklif götürecek.
Hollanda'da yaşadığı şampiyonlukların ardından Fenerbahçe'de kötü bir tecrübe yaşayan Hollandalı teknik adam, 2014-15, 2015-16 ve 2017-18 sezonlarından PSV ile 3 şampiyonluk kazanmıştı.
Cocu'nun Türkiye'deki macerası ise 4 ay sürdü.
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