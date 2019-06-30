Ryan Babel ve Valentine Ozornwafor takviyeleriyle birlikte kadrosundaki yabancı sayısı 14'e çıkan Galatasaray, alacağı yeni oyunculara yer açmak için yol haritasını belirledi.
Bu doğrultuda sarı kırmızılı kulüpte Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou gönderilecek, Ozornwafor1 yıllığına kiralanacak ve 2 forvet ile 1 orta saha transfer edilecek.
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