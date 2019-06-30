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  • 30.06.2019 12:34
  • Son Güncelleme: 30.06.2019 12:34

'da şok gelişme! Yeni transfer takımdan gönderiliyor ( )

Önümüzdeki sezona da şampiyonluk parolası ile girmeye hazırlanan , cuma günü 3 transfer birden açıkladı. Babel, Adem Büyük ve Ozornwafor transferleri ile birlikte kadrosundaki yabancı sayısı 14'e yükselen sarı kırmızılı ekip alacağı yeni oyunculara yer açmak için yol haritasını belirledi.

Ryan Babel ve Valentine Ozornwafor takviyeleriyle birlikte kadrosundaki yabancı sayısı 14'e çıkan Galatasaray, alacağı yeni oyunculara yer açmak için yol haritasını belirledi.

Bu doğrultuda sarı kırmızılı kulüpte Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou gönderilecek, Ozornwafor1 yıllığına kiralanacak ve 2 forvet ile 1 orta saha transfer edilecek.

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