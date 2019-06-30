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Diagne’ye bağlı

Porto’nun Kamerunlu oyuncu için 15 milyon Euro istemesi nedeniyle köşeye sıkışan yönetim Diagne’nin satışını bekliyor.

Aboubakar Diagne’ye bağlı
G.Saray 'ın transferi için tüm kozlarını oynamaya başladı. Cimbom Porto'ya öncelikli olarak zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu. Ancak 'ın bu teklifi reddedildi.

PORTO KABUL ETMEDİ
Ardından yönetim, 3 milyon euro + 6 milyon euroluk bir öneri getirdi. Ancak Aboubakar'ı en az 15 milyon Euro'ya satmayı planlayan Porto bu teklifi de kabul etmedi. Diagne'nin satışından 15 milyon Euro bekleyen G.Saray şimdi Senegalli futbolcunun bir an önce satılmasını bekliyor.

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