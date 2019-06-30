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, Ever Banega için ’yla görüşme üstüne görüşme yapıyor

Yönetimi, İspanyol kulübüne Ever Banega için önce 4.5 milyon Euro önerdi. Ancak 6 milyon Euro istedi. 2 tarafın pazarlıklara devam ettiği öğrenildi.

Banega için kıran kırana
Galatasaray de bombayı patlatmaya hazırlanıyor... Sarı- Kırmızılı yönetim Fatih Terim'in yeni sezonda takımında görmek istediği 'nın Arjantinli orta saha oyuncusu Ever Banega için kulübüyle görüşme üstüne görüşme yapıyor. Pazarlıklar tam gaz devam ediyor.

​İSPANYA'DA KARARGAH KURULDU
A Takım Direktörü Şükrü Hanedar'ın İspanya'da karargah kurduğu ortaya çıkarken Banega için 4.5 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli sundu. Ancak bu rakam kabul görmedi.



SEVİLLA FERNANDO'YU İSTEDİ
Sevilla'nın G.Saray'ın yıldız oyuncusu 'yu istediği ancak bunun G.Saray cephesinden kabul görmediği ortaya çıktı. Bu nedenle takas ihtimali tamamen orkadan kalkmış oldu.

2 TARAF ANLAŞMAYA ÇOK YAKIN
Sevilla'nın son görüşmede bonservis bedelini 6 milyon Euro'ya indirdiği ve 'ın 5 milyon Euro'ya çıktığı öğrenildi. Transferin 3 gün içinde mutlu sonla bitmesi bekleniyor.



SEVİLLA'DAN KOPMAK ÜZERE
Sevilla'dan kopmak üzere olan Banega'nın G.Saray'ın kendisi için yaptığı teklife sıcak baktığı ve gelişmeleri izlediği öğrenildi.

ÇOK İSTİYOR
Sevilla'nın yıldız oyuncusu Banega'yı özellikle Fatih Terim'in çok istediği gelen bilgiler arasında

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