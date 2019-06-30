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  • Son Güncelleme: 30.06.2019 19:05

Takımı 'nda şampiyon oldu

Romanya'da düzenlenen 'nda, Takımı şampiyonluk elde etti. TBMM Futbol Takımı, finalde ile oynadığı maçtan 2-1 galip ayrıldı.

TBMM Futbol Takımı şampiyon oldu

Romanya'da düzenlenen 'nda, Takımı şampiyon oldu.

Antrenörlüğünü milli futbolcu ve MHP Kocaeli Milletvekili 'nın yaptığı, 'den , Mustafa Köse, Mustafa Açıkgöz, Osman Ören, Ahmet Salih Dal, Uğur Aydemir, İbrahim Halil Yıldız, Fehmi Küpçü, Bayram Özçelik, Hacı Turan, CHP'den ise Ahmet Kaya'nın oynadığı Futbol Takımı, finalde ile oynadığı maçtan 2-1 galip ayrılarak şampiyon oldu.

Takım kaptanı ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi, Romanya Temsilciler Meclisi, Romanya Senatosu ve İtalya Parlamentosu katılımı ile Romanya'da düzenlenen turnuvada iki maçımızı da kazanarak, şampiyon olmanın ve parlamentomuzu temsil etmenin gururunu yaşıyoruz."

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