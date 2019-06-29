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Terim bastırdı! 'da Banega an meselesi

G.Saray yönetimi, Sevilla formasını giyen ’yı 4 milyon Euro maaş teklifiyle 4 yıllığına ikna etti. Sarı-Kırmızılılar, İspanyol kulübüne de 4.5 milyon Euro teklif etti. Transfer artık an meselesi...

Banega Aslan oluyor

DÜN transfer şova başlayan Galatasaray büyük bombayı da patlatıyor... Sarı- Kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in takımda görmeyi en çok istediği isimlerden biri olan Ever Banega'yı bitiriyor. Dün yapılan son görüşmenin ardından Arjantinli yıldızla el sıkışıldı. Banega'nın menajeri Santiago Hirsig, "Galatasaray'la anlaştık. Artık kulüpler görüşüyor" ifadesini kullandı.

FERNANDO İLE TAKAS İDDİASI
ALINAN bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, Banega ile 4 milyon Euro'dan 4 yıllık anlaşma sağladı. Galatasaray'ın Sevilla'ya ise 4.5 milyon Euro teklif ettiği ve anlaşmanın yakın olduğu belirtildi. İspanyol basını, Sevilla'nın Banega'ya karşılık Fernando'yu takas olarak istediği iddiasına da yer verdi.

B VE C PLANLARI DA HAZIR
GALATASARAY eğer Banega transferinde son dakika pürüzüyle karşılaşırsa hemen B ve C planları devreye sokulacak. Sarı-Kırmızılılar bu kez listedeki diğer isimler olan Hector Herrera ve Jean Micheal Seri için temasları yoğunlaştıracak.

Orta alanın ortasında görev yapan hem hücumda hem de savunmada çok önemli bir silah. Arjantinli yıldız duran topların da ustası

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