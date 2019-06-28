93'üncüsü düzenlenecek Gazi Koşusu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Gazi Koşusu İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. Koşu öncesinde merakla araştırılan sorular arasında Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta sorusu yer alıyor. Peki, Gazi Koşusuna katılacak atlar ve jokeyler hangileri? İşte cevabı...

GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN?

Gazi Koşusu 30 Haziran Pazar günü saat 17.15'te başlayacak.

İstiklal Savaşı Koşusu'na 4 yaşlı 17 Arap atı,

Nene Hatun Koşusu'na 3 yaşlı 21 dişi İngiliz tayı,

Zübeyde Hanım Koşusu'na 4+ yaşlı 7 İngiliz kısrağı,

Ali Rıza Bey Koşusu'na 4 yaşlı 15 Arap atı,

Anafartalar Koşusu'na 3 yaşlı 18 İngiliz tayı,

ve Kadın Binici Dostluk Kupası Koşusu'na 4+ yaşlı 14 İngiliz atı

GAZİ KOŞUSUNA MUHTEMEL KATILACAK ATLAR VE JOKEYLER