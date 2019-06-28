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  • 29.06.2019 02:17
  • Son Güncelleme: 29.06.2019 02:17

ne zaman, saat kaçta? ve jokeyler hangileri?

nun bu yıl 93'üncüsü düzenlenecek. Gazi Koşusu öncesinde birçok kişi yarışacak atları ve jokeyleri araştırıyor. Peki, , saat kaçta? ve jokeyler hangileri? İşte merak edilenler...

Gazi Koşusu ne zaman?

93'üncüsü düzenlenecek için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Gazi Koşusu İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. Koşu öncesinde merakla araştırılan sorular arasında , saat kaçta sorusu yer alıyor. Peki, ve jokeyler hangileri? İşte cevabı...

GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN?

Gazi Koşusu 30 Haziran Pazar günü saat 17.15'te başlayacak.

İstiklal Savaşı Koşusu'na 4 yaşlı 17 Arap atı,
Nene Hatun Koşusu'na 3 yaşlı 21 dişi İngiliz tayı,
Zübeyde Hanım Koşusu'na 4+ yaşlı 7 İngiliz kısrağı,
Ali Rıza Bey Koşusu'na 4 yaşlı 15 Arap atı,
Anafartalar Koşusu'na 3 yaşlı 18 İngiliz tayı,
ve Kadın Binici Dostluk Kupası Koşusu'na 4+ yaşlı 14 İngiliz atı

GAZİ KOŞUSUNA MUHTEMEL KATILACAK ATLAR VE JOKEYLER

HP Sıra Atın İsmi Kilo Muhtemel Jokeyi Son 5 Yarışı At Sahibi- Antrenörü KGS
78 1 AGERA 58 S.BOYRAZ 12125 T.İ.AKSOY-A.TEPEBAŞI 21
100 2 AKGÜN 58 G.KOCAKAYA 12223 C.AKGÜN-A.ÇİFTÇİ 22
76 3 ALKANDROS 58 H.ÇİZİK 17120 E.KARAMAZI-A.ÇİFTÇİ 18
86 4 ALWAYS FORTH 58 S.KAYA 15142 F.BAŞARAN-H.KABUKCI 21
94 5 ANGEL OF DEATH 58 A.SÖZEN 41464 K.GÜNDÜZELİ-M.GÜNDÜZELİ 21
66 6 ARTS MAN 58 11515 M.KARABULUT-F.SERİNTÜRK 22
100 7 FEARLESS ACTION 58 T.YILDIZ 22237 D.KURTEL-OR. ÖZELCANAT 42
90 8 GHOST PASHA 58 İ.SOYAD 18228 M.K.EMİN-H.YÜZBAŞI 42
88 9 HASKAYA 58 6142 E.KAYA-F.DİZDAROĞLU 20
83 10 JIMINY CRICKET 58 A.KURŞUN 33621 T.İ.AKSOY-A.TEPEBAŞI 35
87 11 KING OF TATVAN 58 F.ÇAKAR 12507 M.AKTAŞ-G.GÜL 25
80 12 KURUCU 58 F.YÜKSEL 12545 M.YALÇIN-MET.ACAR 18
92 13 KUZEY KAFKASYALI 58 Ö.YILDIRIM 21212 T.KARAKARTAL-İB.B.OĞULLARI 22
110 14 LONG RUNNER 58 H.KARATAŞ 11443 N.A.KURTEL-H.YÜZBAŞI 21
76 15 MATBAACI 58 M.KAYA 71181 C.KÖMÜR-İ.KÖKSEL 18

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