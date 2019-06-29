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Galatasaray'a iddiası

ile yolları ayıran ’ın menajeri Batur Atıpl armak’ın Sarı- Kırmızılılar ile masaya oturduğu öğrenildi. de son akrarı Terim verecek

Topal iddiası

SÜRPRİZ bir şekilde Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden Mehmet Topal'ın yolu yeniden Florya'ya düşebilir.

KARAR TERİM'İN
Tecrübeli yıldızın menajeri Batur Altıparmak'ın Galatasaraylı yöneticilerle bir araya geldiği öğrenildi. Görüşmede Mehmet Topal'ın son durumu ve maaş isteği masaya yatırıldı. Sarı-Kırmızılı yöneticiler konuyu teknik direktör Fatih Terim'le masaya yatırdıktan sonra kesin kararını verecek. Yerli rotasyonunu genişletmek için büyük çaba harcayan Terim'in tecrübeli futbolcunun ine sıcak bakabileceği gelen bilgiler arasında. Transferin kısa süre içinde netliğe kavuşması bekleniyor.

STOPER OLARAK GELEBİLİR
Yerli stoper rotasyonunda sıkıntı yaşayan Fatih Terim'in Mehmet Topal'ı bu bölgede oynatmak için transfer edebileceği belirtiliyor.

GALATASARAY'DA ADINI DUYURDU
2006 yılında Çanakkale Dardanelspor'dan Galatasaray'a transfer olan , Sarı- Kırmızılı forma altında ismini duyurdu. 4 sezon Galatasaray'da görev yapan Topal ardından Valencia'nın yolunu tuttu.

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